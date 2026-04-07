Число жертв удара ВСУ по селу Великая Знаменка возросло до двух

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости. Число жертв от удара ВСУ по селу Великая Знаменка в Запорожской области возросло до двух, погиб мирный житель, сообщили РИА Новости в департаменте информационной политики администрации губернатора и правительства Запорожской области.