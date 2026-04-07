20:50 07.04.2026 (обновлено: 20:58 07.04.2026)
Число жертв удара ВСУ по селу Великая Знаменка возросло до двух

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости. Число жертв от удара ВСУ по селу Великая Знаменка в Запорожской области возросло до двух, погиб мирный житель, сообщили РИА Новости в департаменте информационной политики администрации губернатора и правительства Запорожской области.
"В ходе атаки на населенный пункт также погиб пожилой местный житель в результате обстрела частного домовладения", - сказали в департаменте.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ нанесли удар по школе в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа, пострадали десять человек: семеро детей и трое взрослых. Жизни детей ничего не угрожает, состояние пострадавшей учительницы удалось стабилизовать. При этом во время эвакуации детей из школы погиб заместитель главы Каменско-Днепровского муниципального округа Александр Резниченко.
