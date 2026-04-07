20:39 07.04.2026 (обновлено: 21:31 07.04.2026)
В Белгородской области пять человек пострадали при атаке ВСУ

В Белгородской области пять мирных жителей пострадали при атаке дронов ВСУ

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. При беспилотной атаке на Белгородскую область пострадали семь мирных жителей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"В городе Шебекино от детонации FPV-дрона пострадали три человека. Один мужчина получил осколочные ранения грудной клетки и ног, женщина и еще один мужчина — баротравмы", — написал он в Telegram-канале.
Еще одна женщина получила осколочные ранения лица, плеча и грудной клетки при атаке БПЛА на частный дом.
Тем временем в поселке Быценков Краснояружского округа водитель получил баротравму при ударе беспилотника по автомобилю. Еще двое пострадали ранее вечером при атаке на машину в селе Маломихайловка Шебекинского округа. У них минно-взрывные травмы и осколочные ранения.
Всех пострадавших доставили в больницы, им оказывают помощь.
ВСУ практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты в приграничных регионах. Армия в ответ наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьПроисшествияВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныШебекиноШебекинский районРоссия
 
 
