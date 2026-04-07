В Харьковской области сбили дрон, перевозивший наркотики для ВСУ

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Сотрудники сводного отряда УВД Харьковской администрации обнаружили и сбили украинский дрон, который перевозил синтетические наркотики опиоидной группы для военных ВСУ, сообщили РИА Новости в ведомстве.

Украинский дрон с наркотиками был обнаружен и сбит в ночь на 28 марта в посёлке Двуречная Купянского района Харьковской области . В ведомстве рассказали, что сотрудниками сводного отряда был обнаружен и сбит украинский ударный FPV-дрон с подвесным предметом.

"В качестве груза украинскими военнослужащими был использован предмет провизии, обмотанный синей изолентой. Внутри обнаружено контрацептивное изделие, содержавшее шесть зип-пакетов с рассыпчатыми кристаллами серого цвета. Проведённая экспертиза показала, что в пакетах находится синтетический препарат опиоидной группы", - сообщили в пресс-службе УВД Харьковской области.

Там рассказали агентству, что препараты, перевозимые дроном, являются наркотическими веществами и относятся к тяжелым наркотикам.