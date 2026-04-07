В Брянской области мужчина пострадал при атаке дронов ВСУ

БРЯНСК, 7 апр – РИА Новости. Мужчина ранен в результате атаки дронами ВСУ на Севский район Брянской области, повреждены три автомобиля, рассказал губернатор Александр Богомаз.
"ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Косицы Севского района. В результате варварского удара, к сожалению, ранен мирный житель. Мужчине оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Богомаз добавил, что в результате атаки повреждены три гражданских автомобиля. На месте работают оперативные и экстренные службы.
22 июня 2022, 17:18