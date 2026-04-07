16:02 07.04.2026 (обновлено: 18:40 07.04.2026)
Число пострадавших при ударе ВСУ по запорожской школе выросло до десяти

Число пострадавших от удара ВСУ по школе в Великой Знаменке выросло до 10

© Zvezdanews/TelegramПоследствия удара ВСУ по школе в запорожском селе Великая Знаменка
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр — РИА Новости. Число пострадавших при ударе ВСУ по школе в селе Великая Знаменка выросло до десяти, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Пятеро детей и трое взрослых получили ранения разной степени тяжести, все находятся под наблюдением врачей. По информации медиков, жизни пострадавших ничего не угрожает", — написал он на платформе MAX.
Состояние учительницы, госпитализированной с тяжелыми травмами, удалось стабилизировать, добавил Балицкий.
Сегодня утром украинские боевики атаковали здание школы с помощью артиллерии и дронов. Под обстрел попали и машины скорой помощи, направлявшиеся к месту ЧП. Замглавы Каменско-Днепровского округа Александр Резниченко погиб, пытаясь спасти детей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Сотрудники осмотрели место происшествия, в ближайшее время проведут экспертизу улик. Личности боевиков, причастных к преступлению выясняют.
