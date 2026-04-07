ВСУ продолжают обстрел в Запорожской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Обстрел села Великая Знаменка в Запорожской области со стороны ВСУ, по оперативными данным, продолжается, сообщил мэр Энергодара Максим Пухов.
Ранее губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ нанесли удар по школе в селе Великая Знаменка, пострадали шесть человек, из них пятеро детей.
"По оперативными данным, удары продолжаются. Раненых доставляют в ЦРБ. Находимся на связи с руководством района, готовы оказать всю необходимую помощь", - написал Пухов в своем Telegram-канале.
