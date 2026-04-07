Рейтинг@Mail.ru
Пленный ВСУ рассказал, почему не хочет быть обменянным
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
 
11:10 07.04.2026 (обновлено: 11:23 07.04.2026)
Пленный ВСУ рассказал, почему не хочет быть обменянным

МО РФ: пленный Левчук не хочет быть обменянным, чтобы не воевать за Зеленского

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Военнопленный ВСУ Руслан Левчук на видео Минобороны РФ рассказал, что не хочет попадать в списки на обмен, чтобы не воевать за Владимира Зеленского.
"Мы пошли на это первое боевое задание... Нас обнаружили на каком-то участке в лесу дроны. И мы стали прятаться, убегать от них. И Саня, тот проводник, говорит, убегай в ту сторону, и я убежал в другую сторону напрямую ... На обмен не хочу, потому что не хочу воевать за режим Зеленского", - рассказал Левчук.
По его словам, несмотря на болезнь суставов, из-за которой он вынужден постоянно принимать обезболивающие, в территориальном центре комплектования (ТЦК) его все равно признали годным к военной службе.
Левчук принял решение о добровольной сдаче в плен и не жалеет о своем поступке, потому что бойцы российской армии "относятся хорошо, так же, как и ко всем".
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала