Пленный ВСУ рассказал, почему не хочет быть обменянным

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Военнопленный ВСУ Руслан Левчук на видео Минобороны РФ рассказал, что не хочет попадать в списки на обмен, чтобы не воевать за Владимира Зеленского.

"Мы пошли на это первое боевое задание... Нас обнаружили на каком-то участке в лесу дроны. И мы стали прятаться, убегать от них. И Саня, тот проводник, говорит, убегай в ту сторону, и я убежал в другую сторону напрямую ... На обмен не хочу, потому что не хочу воевать за режим Зеленского ", - рассказал Левчук.

По его словам, несмотря на болезнь суставов, из-за которой он вынужден постоянно принимать обезболивающие, в территориальном центре комплектования (ТЦК) его все равно признали годным к военной службе.