ВСУ атаковали курское приграничье из артиллерии 17 раз за сутки

КУРСК, 7 апр - РИА Новости. ВСУ 17 раз за прошедшие сутки применили артиллерию по отселённым районам Курской области, сбито 13 украинских беспилотников различного типа, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

« "Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 6 апреля до 07.00 7 апреля сбито 13 вражеских беспилотников различного типа. 17 раз враг применил артиллерию по отселённым районам", - сообщил Хинштейн на платформе Max

Уточняется, что 11 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.

"В результате атак по объекту энергетики в Хомутовском районе отсутствовало электроснабжение в трех населённых пунктах (порядка 32 домов). В городе Рыльске Рыльского района повреждено остекление и фасад дома", - добавил губернатор.