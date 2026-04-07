Силовики рассказали о вскрывшемся большом обмане в командовании ВСУ

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Расследование по факту возможных нарушений при комплектовании подразделения ведется в отношении командования 210-го отдельного штурмового полка (ОШП) ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, речь идет о предоставлении недостоверных сведений об укомплектованности.
"В отношении командования 210-го ОШП ВСУ проводится расследование из-за ложных докладов об укомплектованности подразделения", - отметил он.
Собеседник агентства также добавил, что командир полка Павла Куриленко обвиняют в получении денежных довольствий "мертвых душ".
"Комполка Куриленко обвиняется в начислении денежного довольствия "мертвым душам", на должности которых перед переброской полка в Шосткинский район экстренно набрали ограниченно годных украинцев", - добавил он.
