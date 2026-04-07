САУ "Малка" уничтожила огневую точку ВСУ под Добропольем

ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Расчет самоходной артиллерийской установки "Малка" уничтожил огневую точку ВСУ на Добропольском направлении, откуда противник обстреливал российские позиции, рассказал РИА Новости военнослужащий подразделения морской пехоты, действующего в составе группировки войск "Центр", с позывным "Емеля".
По словам командира батареи отряда "БАРС-22 Тигр" 55-й гвардейской дивизии морской пехоты, цель представляла собой двухэтажное здание с подвалом, откуда противник вел огонь по российским подразделениям.
"Нам поступила цель,.. откуда работал миномёт, у противника были пристреляны ориентиры, он бил по нашим бойцам", - рассказал "Емеля".
Он отметил, что попытки поразить объект меньшими калибрами не дали результата, после чего было принято решение задействовать более мощное вооружение - 203-миллиметровую САУ "Малка".
"Я работал на "Малке". Когда уже навелись, нам сообщили, что в 500 метрах находятся наши подразделения, а разлёт осколков - до километра", - пояснил он.
По словам военнослужащего, было принято решение скорректировать огонь.
Морпехи-артиллеристы уничтожили ангар с техникой ВСУ
6 марта, 05:05
"Командир принял решение отработать дальше от своих - примерно с 1100 метров, и затем постепенно приближаться к цели", - уточнил он.
В результате, как отметил "Емеля", объект был полностью уничтожен.
"В итоге дом с миномётной позицией был разрушен. Причём в процессе мы также поразили ещё одну цель - здание с операторами БПЛА", - добавил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18