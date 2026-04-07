Рейтинг@Mail.ru
САУ "Малка" уничтожила огневую точку ВСУ под Добропольем
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
 
04:26 07.04.2026 (обновлено: 04:28 07.04.2026)
САУ "Малка" уничтожила огневую точку ВСУ под Добропольем

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Расчет самоходной артиллерийской установки "Малка" уничтожил огневую точку ВСУ на Добропольском направлении, откуда противник обстреливал российские позиции, рассказал РИА Новости военнослужащий подразделения морской пехоты, действующего в составе группировки войск "Центр", с позывным "Емеля".
По словам командира батареи отряда "БАРС-22 Тигр" 55-й гвардейской дивизии морской пехоты, цель представляла собой двухэтажное здание с подвалом, откуда противник вел огонь по российским подразделениям.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
Солдат рассказал, что делают ВСУ на Добропольском направлении
22 марта, 05:12
«
"Нам поступила цель,.. откуда работал миномёт, у противника были пристреляны ориентиры, он бил по нашим бойцам", - рассказал "Емеля".
Он отметил, что попытки поразить объект меньшими калибрами не дали результата, после чего было принято решение задействовать более мощное вооружение - 203-миллиметровую САУ "Малка".
«
"Я работал на "Малке". Когда уже навелись, нам сообщили, что в 500 метрах находятся наши подразделения, а разлёт осколков - до километра", - пояснил он.
По словам военнослужащего, было принято решение скорректировать огонь.
Боевая работа артиллерийского расчета - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Морпехи-артиллеристы уничтожили ангар с техникой ВСУ
6 марта, 05:05
«
"Командир принял решение отработать дальше от своих - примерно с 1100 метров, и затем постепенно приближаться к цели", - уточнил он.
В результате, как отметил "Емеля", объект был полностью уничтожен.
«
"В итоге дом с миномётной позицией был разрушен. Причём в процессе мы также поразили ещё одну цель - здание с операторами БПЛА", - добавил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала