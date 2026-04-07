МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Комбриг 35-й бригады ВСУ полковник Алексей Булахов понижен до командира полка за потери в ДНР, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"Тридцать пятая отдельная бригада морской пехоты ВСУ из-за больших потерь в ДНР ушла на восстановление. Ее комбриг Булахов Алексей снят и назначен на нижестоящую должность. Новый командир тоже не справился с ситуацией", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что "чистки" в бригаде связаны прежде всего с потерями под Красноармейском. Морпехи находились там чуть больше года и были выведены в тыл в феврале 2026. По его словам, полковник Булахов также известен махинациями с военной ипотекой в 2018 году, разворовыванием гуманитарной помощи со времен конфликта на юго-востоке Украины 2014 года и с началом СВО.
«
"И вот за бездарное командование бригадой Булахов был понижен до командира 426-го полка беспилотных систем ВСУ", - рассказал собеседник.
22 июня 2022, 17:18