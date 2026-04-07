Рейтинг@Mail.ru
Комбрига ВСУ понизили до командира полка за провал в ДНР, сообщили силовики
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:27 07.04.2026
Комбрига ВСУ понизили до командира полка за провал в ДНР, сообщили силовики

РИА Новости: комбрига ВСУ Булахова понизили до командира полка за потери в ДНР

© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Комбриг 35-й бригады ВСУ полковник Алексей Булахов понижен до командира полка за потери в ДНР, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Тридцать пятая отдельная бригада морской пехоты ВСУ из-за больших потерь в ДНР ушла на восстановление. Ее комбриг Булахов Алексей снят и назначен на нижестоящую должность. Новый командир тоже не справился с ситуацией", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что "чистки" в бригаде связаны прежде всего с потерями под Красноармейском. Морпехи находились там чуть больше года и были выведены в тыл в феврале 2026. По его словам, полковник Булахов также известен махинациями с военной ипотекой в 2018 году, разворовыванием гуманитарной помощи со времен конфликта на юго-востоке Украины 2014 года и с началом СВО.
"И вот за бездарное командование бригадой Булахов был понижен до командира 426-го полка беспилотных систем ВСУ", - рассказал собеседник.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала