Войска беспилотных систем отработали боевое слаживание на полигоне МВО

МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Боевое слаживание подразделений отработали военнослужащие отдельного полка беспилотных систем на одном из полигонов Московского военного округа, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВО.
"Боевое слаживание подразделений в составе рот тяжелых беспилотных летательных аппаратов коптерного типа завершает курс теоретической и практической подготовки, проводившийся на базе учебного центра Московского военного округа под руководством инструкторов, имеющих практический опыт в зоне проведения специальной военной операции", - рассказали в пресс-службе округа.
Во время учебы операторы изучали устройство различных типов беспилотников и тренировались на симуляторе, где для них создавали реальные боевые условия. Благодаря этому удалось отработать и стандартные режимы полёта, и действия в экстремальных ситуациях.
"Сегодня операторы отрабатывали, в частности, доставку продуктов питания, воды и боеприпасов, а также доставку медикаментов штурмовым подразделениям, которые ведут боевые действия в отрыве от основных войск", - рассказал собеседник агентства.
По словам замкомандира полка БПС Московского военного округа Павла Порохонько, умелое использование беспилотников позволяет максимально сохранить жизнь и здоровье участников боевых действий. "В большом количестве сейчас это начинает внедряться в войска. Мы осваиваем новые системы, которые массово начали поставляться в войска. И с подготовкой по специальности личный состав успешно осваивает и выполняет задачи по доставке грузов. Также данный вид дрона может осуществлять как минирование, так и уничтожение техники", - отметил военный.
Он добавил, что в Московском военном округе около 5-7 полигонов, где военнослужащие проходят подготовку к работе на "тяжелых" дронах. Сама подготовка занимает до двух месяцев.
В ходе боевого слаживания военнослужащие отрабатывают задачи по взаимодействию на поле боя, скрытному перемещению, развертыванию на позициях, запуску дронов и дистанционному минированию логистических путей противника.
"Основная цель – перейти от выполнения отдельных задач группами и расчетами БПЛА к комплексным совместным действиям в составе подразделений и воинских частей", - подчеркнули в пресс-службе округа.
Кроме того, операторы беспилотников решают совместные задачи по обнаружению целей и их уничтожению, а также корректировке огня, а военнослужащие тренируются снаряжать БПЛА различными типами мин и разминировать опасную для работы саперов местность, сбрасывая взрывные устройства.
Как рассказали в пресс-службе Московского военного округа, видео с беспилотников выдается на экраны единого пункта управления, где операторов учат особенностям обнаружения признаков замаскированных орудий, техники условного противника и опорных пунктов.
Основная цель работы на полигоне – создать единые боевые звенья, способные эффективно выполнять боевые задачи от обнаружения до уничтожения противника. Такая подготовка позволяет быстрее приобрести необходимые навыки, поскольку после проведения боевого слаживания военнослужащие войск беспилотных систем отправятся в зону проведения специальной военной операции.