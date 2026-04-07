Войска беспилотных систем отработали боевое слаживание на полигоне МВО

МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Боевое слаживание подразделений отработали военнослужащие отдельного полка беспилотных систем на одном из полигонов Московского военного округа, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВО.

"Боевое слаживание подразделений в составе рот тяжелых беспилотных летательных аппаратов коптерного типа завершает курс теоретической и практической подготовки, проводившийся на базе учебного центра Московского военного округа под руководством инструкторов, имеющих практический опыт в зоне проведения специальной военной операции", - рассказали в пресс-службе округа.

Во время учебы операторы изучали устройство различных типов беспилотников и тренировались на симуляторе, где для них создавали реальные боевые условия. Благодаря этому удалось отработать и стандартные режимы полёта, и действия в экстремальных ситуациях.

"Сегодня операторы отрабатывали, в частности, доставку продуктов питания, воды и боеприпасов, а также доставку медикаментов штурмовым подразделениям, которые ведут боевые действия в отрыве от основных войск", - рассказал собеседник агентства.

По словам замкомандира полка БПС Московского военного округа Павла Порохонько, умелое использование беспилотников позволяет максимально сохранить жизнь и здоровье участников боевых действий. "В большом количестве сейчас это начинает внедряться в войска. Мы осваиваем новые системы, которые массово начали поставляться в войска. И с подготовкой по специальности личный состав успешно осваивает и выполняет задачи по доставке грузов. Также данный вид дрона может осуществлять как минирование, так и уничтожение техники", - отметил военный.

Он добавил, что в Московском военном округе около 5-7 полигонов, где военнослужащие проходят подготовку к работе на "тяжелых" дронах. Сама подготовка занимает до двух месяцев.

В ходе боевого слаживания военнослужащие отрабатывают задачи по взаимодействию на поле боя, скрытному перемещению, развертыванию на позициях, запуску дронов и дистанционному минированию логистических путей противника.

"Основная цель – перейти от выполнения отдельных задач группами и расчетами БПЛА к комплексным совместным действиям в составе подразделений и воинских частей", - подчеркнули в пресс-службе округа.

Кроме того, операторы беспилотников решают совместные задачи по обнаружению целей и их уничтожению, а также корректировке огня, а военнослужащие тренируются снаряжать БПЛА различными типами мин и разминировать опасную для работы саперов местность, сбрасывая взрывные устройства.

Как рассказали в пресс-службе Московского военного округа, видео с беспилотников выдается на экраны единого пункта управления, где операторов учат особенностям обнаружения признаков замаскированных орудий, техники условного противника и опорных пунктов.