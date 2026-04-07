В Приморье врачи извлекли из руки пациентки стеклянную иглу
09:37 07.04.2026 (обновлено: 11:57 07.04.2026)
В Приморье врачи извлекли из руки пациентки стеклянную иглу

Стеклянную иглу, вросшую в руку женщины, нашли и извлекли врачи в Приморье

© Фото : Находкинская городская больница/Telegram — Операция по извлечению стеклянной иглы из кисти пациентки в Находкинской больнице
Операция по извлечению стеклянной иглы из кисти пациентки в Находкинской больнице - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© Фото : Находкинская городская больница/Telegram
Операция по извлечению стеклянной иглы из кисти пациентки в Находкинской больнице
ВЛАДИВОСТОК, 7 апр – РИА Новости. Иглу длиной два миллиметра, оставшуюся в руке у пациентки из-за лопнувшего стакана, извлекли приморские врачи, сообщает пресс-служба Находкинской городской больницы.
Женщина извлекла осколки от лопнувшего в руке стакана с кипятком сама, повреждения от них затянулись, но через некоторое время появилась боль в области сустава пальца. На одном из рентгеновских снимков врачам удалось найти стеклянную иглу размером 2 на 1 миллиметр.
"Врач выполнил хирургический доступ и послойно исследовал ткани, чтобы подобраться к микрофрагменту стекла. Медицинское вмешательство прошло успешно", – говорится в сообщении.
