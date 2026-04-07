В Приморье врачи извлекли из руки пациентки стеклянную иглу

ВЛАДИВОСТОК, 7 апр – РИА Новости. Иглу длиной два миллиметра, оставшуюся в руке у пациентки из-за лопнувшего стакана, извлекли приморские врачи, сообщает пресс-служба Находкинской городской больницы.
Женщина извлекла осколки от лопнувшего в руке стакана с кипятком сама, повреждения от них затянулись, но через некоторое время появилась боль в области сустава пальца. На одном из рентгеновских снимков врачам удалось найти стеклянную иглу размером 2 на 1 миллиметр.
"Врач выполнил хирургический доступ и послойно исследовал ткани, чтобы подобраться к микрофрагменту стекла. Медицинское вмешательство прошло успешно", – говорится в сообщении.