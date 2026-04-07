ВОЗ остановила эвакуацию из сектора Газа после гибели своего сотрудника
01:23 07.04.2026
ВОЗ остановила эвакуацию из сектора Газа после гибели своего сотрудника

ЖЕНЕВА, 7 апр – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прекратила медицинскую эвакуацию пациентов из сектора Газа после гибели своего сотрудника, сообщил генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.
Глава ВОЗ сообщил, что в понедельник "в результате инцидента, связанного с безопасностью" погиб работавший на организацию в Газе сотрудник.
"Инцидент расследуется соответствующими органами. После него ВОЗ приостановила сегодняшнюю медицинскую эвакуацию пациентов из Газы через "Рафах" в Египет. Медицинская эвакуация останется приостановленной до дальнейшего уведомления", - сообщил он в соцсети Х.

Он отметил, что на месте происшествия находились двое сотрудников ВОЗ, но они не пострадали.
"Мы выражаем соболезнования семье, близким и коллегам погибшего. Мы глубоко благодарны нашим коллегам, которые работают днем и ночью, несмотря на риски, чтобы обеспечить жителям Газы доступ к необходимой медицинской помощи. Мы призываем к защите гражданского населения и гуманитарных работников", - добавил гендиректор организации.
Согласно статистике минздрава палестинского полуэксклава, общее число погибших в секторе Газа с 7 октября 2023 года превысило 72 тысячи человек, пострадали еще более 171 тысячи.
