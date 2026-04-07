Владимирские власти рассказали о девочке, чья семья погибла от БПЛА

ТУЛА, 7 апр – РИА Новости. Вопрос с опекой над пятилетней девочкой, чьи родители и брат погибли во Владимирской области в результате атаки БПЛА, решат в ближайшее время, сейчас она находится у родственников, сообщила уполномоченный по правам ребенка в региона Юлия Раснянская на своей странице "ВКонтакте".
Во вторник губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что вражеский БПЛА попал в двухквартирный дом, в результате удара погибли двое взрослых и мальчик 2014 года рождения. Пятилетней девочке удалось спастись, она получила ожоги.
"На связи с руководством муниципального образования. Малышка находится у родственников, в ближайшее время определится вопрос с опекой над несовершеннолетней. Для девочек сейчас крайне важна поддержка родственников и близких людей, а также работа с психологом, готова помочь с ее организацией", - говорится в сообщении.
По словам Раснянской, в семье есть еще один ребенок – старшая дочь, которая учится в колледже.
