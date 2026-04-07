ВС России уничтожили американский бронеавтомобиль в Сумской области

КУРСК, 7 апр - РИА Новости. Бойцы 34-й бригады российской группировки войск "Север" уничтожили американский бронеавтомобиль Humvee на территории Сумской области, сообщил РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Монгол".
"Проверяли подходы, смотрели дороги и обнаружили вражеский Humvee, нанесли огневое поражение ему. Не успел скрыться и прилетел "Ланцет", - сообщил "Монгол".
Он уточнил, что основными целями БПЛА на данном участке являются транспортные средства, техника и укрепрайоны ВСУ.
"Мы можем своевременно выявлять цели, своевременно поражать их, соответственно, становится намного легче парням, которые находятся впереди", - пояснил собеседник агентства.
