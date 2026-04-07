Вкладчиков предупредили, кому стоит закрыть накопительный счет
03:10 07.04.2026
Вкладчиков предупредили, кому стоит закрыть накопительный счет

Аналитик Зотова предупредила о риске понижения ставок на вкладах

Знак процента на витрине - РИА Новости, 07.04.2026
Знак процента на витрине. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Банки продолжают снижать ставки по накопительным счетам, и некоторым вкладчикам уже сейчас стоит задуматься об их закрытии, рассказала агентству “Прайм” директор по коммуникациям Сравни Юлия Зотова.
"Важно понимать, что накопительный счет — это не фиксированный долгосрочный вклад с "вечной ставкой". Процент по нему может меняться в любой момент, и в условиях снижения ставок клиенты чаще всего получают меньше, чем ожидали при открытии”, — пояснила эксперт.
По словам Зотовой, счет имеет смысл оставить только тем, кому важна максимальная ликвидность и быстрый доступ к деньгам (например, для резерва на непредвиденные расходы).
Закрыть счет стоит, если его доходность уже заметно ниже коротких депозитов, а доступ к средствам не нужен постоянно. В такой ситуации выгоднее перейти на краткосрочные вклады с фиксированной ставкой, которые сейчас дают больше, чем накопительные счета.
