Вкладчиков предупредили, кому стоит закрыть накопительный счет

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Банки продолжают снижать ставки по накопительным счетам, и некоторым вкладчикам уже сейчас стоит задуматься об их закрытии, рассказала агентству " Прайм " директор по коммуникациям Сравни Юлия Зотова.

"Важно понимать, что накопительный счет — это не фиксированный долгосрочный вклад с "вечной ставкой". Процент по нему может меняться в любой момент, и в условиях снижения ставок клиенты чаще всего получают меньше, чем ожидали при открытии”, — пояснила эксперт.

По словам Зотовой, счет имеет смысл оставить только тем, кому важна максимальная ликвидность и быстрый доступ к деньгам (например, для резерва на непредвиденные расходы).