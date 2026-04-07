05:51 07.04.2026 (обновлено: 10:20 07.04.2026)
В Роскачестве назвали закуски, которые перебивают вкус вина

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Острые блюда, некоторые овощи и сладости могут оказаться плохой закуской к вину и негативно повлиять на его вкус, рассказал в интервью РИА Новости глава Роскачества Максим Протасов.
«

"Полезно напомнить, какие продукты сложнее всего сочетаются с вином. Во-первых, это все блюда с острыми соусами и уксусом в составе, также это шоколад и овощи, которые перебивают вкус (артишоки, спаржа, брокколи), чеснок. Сладкие блюда и фрукты также могут быть коварными при встрече с вином", — сказал он.

Вино - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
Россиянам назвали минимальную цену хорошего вина
4 апреля, 03:46
По словам собеседника агентства, избежать неудачных сочетаний позволят несколько простых правил. Во-первых, вино должно быть слаще блюда, иначе оно покажется кислым. Во-вторых, насыщенные блюда требуют мощных вин и наоборот. В-третьих, кислые блюда хорошо сочетаются с кислотными винами. Соль в еде, наоборот, смягчает кислотность вина и подчеркивает его фруктовость.
Протасов вспомнил также о давней рекомендации: красное — к мясу, белое — к рыбе.
"Это работает, безусловно, и по сей день, но не стоит себя ограничивать правилами", — добавил глава Роскачества.
Так, пояснил он, легкие красные вина могут сочетаться с рыбой, особенно если у нее плотное мясо и насыщенный вкус, как, например, у тунца или скумбрии. А к мясу часто можно подобрать и более полнотелое, выдержанное белое вино.
Важно не боятся экспериментировать и ориентироваться на свой вкус, тогда даже самое неожиданное сочетание может стать любимым, заключил Протасов.
Продажа вина - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
В Роскачестве опровергли принцип "чем старше вино, тем лучше"
Вчера, 05:01
 
