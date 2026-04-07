Постпред США в ООН отреагировал на вето России и КНР по Ормузскому проливу - РИА Новости, 07.04.2026
19:34 07.04.2026
Постпред США в ООН отреагировал на вето России и КНР по Ормузскому проливу

Уолтц: вето России и Китая по Ормузскому проливу не ограничит США в действиях

© NASA Вид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
ООН, 7 апр - РИА Новости. Вето России и Китая по проекту резолюции Совета Безопасности ООН по Ормузскому проливу не станет ограничением для действий Вашингтона против Ирана, утверждает постпред США в ООН Майк Уолтц.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что Совбез не смог принять проект резолюции по Ормузскому проливу после вето России и Китая. В поддержку документа выступили 11 стран. Еще 2 воздержались.
"Отмечу, что сегодняшний результат не ограничивает Соединенные Штаты в том, чтобы продолжать действовать в целях собственной самообороны и коллективной защиты наших союзников и партнеров", - заявил Уолтц после голосования.
Документ призывал государства "координировать усилия оборонительного характера, соразмерные обстоятельствам" для содействия обеспечению безопасности и защищённости судоходства через Ормузский пролив, "включая сопровождение торговых и коммерческих судов, а также сдерживание попыток закрытия, блокирования или иного вмешательства в международное судоходство через Ормузский пролив".
При этом резолюция относилась только к ситуации в Ормузском проливе. СБ документом выражал готовность рассмотреть "дальнейшие меры" против тех, кто препятствует транзитному проходу или свободе судоходства в Ормузском проливе и Баб-эль-Мандебе.
Кроме того, документ требовал от Ирана немедленно прекратить нападения на торговые и коммерческие суда в проливе. Также Совет призывал к деэскалации продолжающихся боевых действий, в том числе в Персидском заливе и Ормузском проливе, возвращению на путь дипломатии и приветствовал продолжающиеся усилия, направленные на достижение прочного мира в регионе.
