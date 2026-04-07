Постпред США в ООН отреагировал на вето России и КНР по Ормузскому проливу

ООН, 7 апр - РИА Новости. Вето России и Китая по проекту резолюции Совета Безопасности ООН по Ормузскому проливу не станет ограничением для действий Вашингтона против Ирана, утверждает постпред США в ООН Майк Уолтц.

Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что Совбез не смог принять проект резолюции по Ормузскому проливу после вето России Китая . В поддержку документа выступили 11 стран. Еще 2 воздержались.

"Отмечу, что сегодняшний результат не ограничивает Соединенные Штаты в том, чтобы продолжать действовать в целях собственной самообороны и коллективной защиты наших союзников и партнеров", - заявил Уолтц после голосования.

Документ призывал государства "координировать усилия оборонительного характера, соразмерные обстоятельствам" для содействия обеспечению безопасности и защищённости судоходства через Ормузский пролив, "включая сопровождение торговых и коммерческих судов, а также сдерживание попыток закрытия, блокирования или иного вмешательства в международное судоходство через Ормузский пролив".

При этом резолюция относилась только к ситуации в Ормузском проливе. СБ документом выражал готовность рассмотреть "дальнейшие меры" против тех, кто препятствует транзитному проходу или свободе судоходства в Ормузском проливе и Баб-эль-Мандебе.