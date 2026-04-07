США ждут от Ирана ответ на свои предложения, заявил Вэнс

БУДАПЕШТ, 7 апр - РИА Новости. США ждут от Ирана к вечеру ответ на свои предложения, положительный или отрицательный, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс, добавив, что теперь мяч на иранской стороне.
Американский лидер Дональд Трамп 5 апреля пригрозил Ирану "днем мостов и электростанций" во вторник, призвав открыть движение по Ормузскому проливу, иначе иранцы будут "жить в аду". Он также установил крайний срок для достижения сделки на 20.00 по местному времени вторника (3.00 мск среды). Тегеран подчеркнул, что решительно ответит в случае реализации Вашингтоном своих угроз.
"В целом, мяч сейчас на иранской стороне… Мы уверены, что мы можем получить ответ: положительный или отрицательный. Мы ожидаем ответ от иранцев сегодня вечером к 20.00 (3.00 мск в среду - ред.). Я надеюсь, что они дадут правильный ответ", - сказал Вэнс на совместной пресс-конференции с премьером Венгрии Виктором Орбаном по итогам переговоров.
По словам вице-президента, все, чего хотят США, это мир, в котором "нефть и газ перемещаются свободно".
"И этого не будет, если иранцы будут заниматься экономическим терроризмом, так что они должны знать, что у нас в арсенале есть инструменты, которые мы пока не решили применить. Президент Соединенных Штатов может принять решение использовать их", - добавил Вэнс.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.