США ждут от Ирана ответ на свои предложения, заявил Вэнс

БУДАПЕШТ, 7 апр - РИА Новости. США ждут от Ирана к вечеру ответ на свои предложения, положительный или отрицательный, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс, добавив, что теперь мяч на иранской стороне.

"И этого не будет, если иранцы будут заниматься экономическим терроризмом, так что они должны знать, что у нас в арсенале есть инструменты, которые мы пока не решили применить. Президент Соединенных Штатов может принять решение использовать их", - добавил Вэнс.