Вэнс публично обвинил Украину в попытках повлиять на выборы в США и Венгрии

ВАШИНГТОН, 7 апр — РИА Новости. Украинские спецслужбы хотели повлиять на выборы в США и Венгрии, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

« "Нам, безусловно, известно, что в украинских спецслужбах есть элементы, которые пытались повлиять на исход выборов в Америке и в Венгрии. Это просто в их стиле", — сказал он на пресс-конференции с премьером Виктором Орбаном в Будапеште.

Тот, в свою очередь, выразил уверенность, что после его победы на выборах в апреле Киев возобновит прокачку топлива по трубопроводу "Дружба". Он также приветствовал решение Дональда Трампа закрыть USAID , что способствовало прекращению финансового вмешательства в политические процессы других стран.

Кроме того, Орбан подтвердил готовность принять саммит России и США для обсуждения мирного урегулирования на Украине. Вэнс, со своей стороны, подчеркнул, что для этого нужно заниматься кропотливой дипломатической работой.

В конце января Венгрия вместе со Словакией лишилась поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба". В Будапеште сочли это политическим шантажом перед выборами, в ответ прекратив поставки дизеля и заблокировав 20-й пакет антироссийских санкций ЕС

Власти Венгрии не раз повторяли, что киевский режим активно вмешивается в предвыборную кампанию, чтобы привести к власти оппозиционное правительство во главе с лидером партии "Тиса", которое одобрит финансирование Украины и ее ускоренное вступление в Евросоюз.