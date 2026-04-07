Вэнс публично обвинил Украину в попытках повлиять на выборы в США и Венгрии - РИА Новости, 07.04.2026
15:26 07.04.2026 (обновлено: 18:07 07.04.2026)
© REUTERS / Bernadett SzaboВице-президент США Джей Ди Вэнс выступает на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште
© REUTERS / Bernadett Szabo
Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступает на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште
ВАШИНГТОН, 7 апр — РИА Новости. Украинские спецслужбы хотели повлиять на выборы в США и Венгрии, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
"Нам, безусловно, известно, что в украинских спецслужбах есть элементы, которые пытались повлиять на исход выборов в Америке и в Венгрии. Это просто в их стиле", — сказал он на пресс-конференции с премьером Виктором Орбаном в Будапеште.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступает на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Вэнс рассказал, как нужно добиваться урегулирования конфликта на Украине
15:16
Тот, в свою очередь, выразил уверенность, что после его победы на выборах в апреле Киев возобновит прокачку топлива по трубопроводу "Дружба". Он также приветствовал решение Дональда Трампа закрыть USAID, что способствовало прекращению финансового вмешательства в политические процессы других стран.
Кроме того, Орбан подтвердил готовность принять саммит России и США для обсуждения мирного урегулирования на Украине. Вэнс, со своей стороны, подчеркнул, что для этого нужно заниматься кропотливой дипломатической работой.
В конце января Венгрия вместе со Словакией лишилась поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба". В Будапеште сочли это политическим шантажом перед выборами, в ответ прекратив поставки дизеля и заблокировав 20-й пакет антироссийских санкций ЕС.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
СМИ рассказали о неожиданном поступке Орбана во время разговора с Путиным
13:33
Власти Венгрии не раз повторяли, что киевский режим активно вмешивается в предвыборную кампанию, чтобы привести к власти оппозиционное правительство во главе с лидером партии "Тиса", которое одобрит финансирование Украины и ее ускоренное вступление в Евросоюз.
Ранее Трамп обратил внимание на материал портала Just the News о том, что Соединенные Штаты перехватили переписку украинских чиновников. Как отмечается, в ней они обсуждали финансирование предвыборной кампании экс-президента США Джо Байдена в 2024 году за счет средств, выделенных Киеву на энергетику.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Еврокомиссия потеряла на Украине свою миссию по оценке состояния "Дружбы"
13:49
 
