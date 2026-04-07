ВАШИНГТОН, 7 апр — РИА Новости. Украинские спецслужбы хотели повлиять на выборы в США и Венгрии, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
"Нам, безусловно, известно, что в украинских спецслужбах есть элементы, которые пытались повлиять на исход выборов в Америке и в Венгрии. Это просто в их стиле", — сказал он на пресс-конференции с премьером Виктором Орбаном в Будапеште.
Тот, в свою очередь, выразил уверенность, что после его победы на выборах в апреле Киев возобновит прокачку топлива по трубопроводу "Дружба". Он также приветствовал решение Дональда Трампа закрыть USAID, что способствовало прекращению финансового вмешательства в политические процессы других стран.
Кроме того, Орбан подтвердил готовность принять саммит России и США для обсуждения мирного урегулирования на Украине. Вэнс, со своей стороны, подчеркнул, что для этого нужно заниматься кропотливой дипломатической работой.
Власти Венгрии не раз повторяли, что киевский режим активно вмешивается в предвыборную кампанию, чтобы привести к власти оппозиционное правительство во главе с лидером партии "Тиса", которое одобрит финансирование Украины и ее ускоренное вступление в Евросоюз.
Ранее Трамп обратил внимание на материал портала Just the News о том, что Соединенные Штаты перехватили переписку украинских чиновников. Как отмечается, в ней они обсуждали финансирование предвыборной кампании экс-президента США Джо Байдена в 2024 году за счет средств, выделенных Киеву на энергетику.