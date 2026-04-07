Основные военные задачи США в Иране уже выполнены, заявил Вэнс

БУДАПЕШТ, 7 апр - РИА Новости. Основные военные задачи Соединенных Штатов в операции против Ирана уже выполнены, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Есть еще кое-что, что мы хотели бы сделать... Но в целом военные задачи Соединенных Штатов выполнены", - сказал Вэнс в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные якобы способны уничтожить Иран за одну ночь, и это может случиться уже во вторник.
Ранее иранское государственное агентство IRNA сообщало, что Иран в ответе на предложение США отверг возможность перемирия, заявив о необходимости прекращения конфликта на постоянной основе, а также снятия санкций. Кроме того, в ответе содержатся требования Ирана по поводу безопасного передвижения судов через Ормузский пролив. При этом ранее в Иране на фоне информации о возможном наземной операции США была запущена кампания по набору добровольцев для защиты Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.