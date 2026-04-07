Вэнс рассказал, как нужно добиваться урегулирования конфликта на Украине
15:16 07.04.2026 (обновлено: 15:30 07.04.2026)
Вэнс рассказал, как нужно добиваться урегулирования конфликта на Украине

Вэнс: добиваться урегулирования конфликта на Украине нужно путем дипломатии

© AP Photo / Jonathan ErnstВице-президент США Джей Ди Вэнс выступает на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште
Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступает на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© AP Photo / Jonathan Ernst
Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступает на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште
БУДАПЕШТ, 7 апр - РИА Новости. Урегулирования конфликта на Украине нужно добиваться путем реальных дипломатических усилий, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Мы понимаем, что существует множество сложных вопросов (в конфликте на Украине - ред.), но путь к их решению заключается в том, чтобы вести диалог друг с другом и действительно заниматься кропотливой дипломатической работой", - сказал Вэнс на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном.
Постпред России при ООН Василий Небензя 23 марта напомнил слова российского президента Владимира Путина, что РФ однозначно привержена переговорному решению и достижению целей СВО дипломатическими методами.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступает на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Вэнс публично обвинил Украину в попытках повлиять на выборы в США и Венгрии
