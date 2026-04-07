Вэнс оценил попытки Брюсселя вмешиваться в выборы в Венгрии - РИА Новости, 07.04.2026
15:08 07.04.2026 (обновлено: 15:22 07.04.2026)
© REUTERS / Bernadett Szabo — Вице-президент США Джей Ди Вэнс на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. 7 апреля 2026
БУДАПЕШТ, 7 апр - РИА Новости. Вашингтон считает позороными попытки Брюсселя вмешиваться в парламентские выборы в Венгрии, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Мы считаем вмешательство со стороны брюссельской бюрократии поистине позорным", - сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном по итогам переговоров.
Вэнс добавил, что не собирается указывать венгерскому народу, за кого отдать свои голоса.
"Я бы призвал бюрократов в Брюсселе делать то же самое", - подчеркнул вице-президент США.
Вэнс прибыл в Будапешт с официальным двухдневным визитом в преддверии парламентских выборов, которые пройдут 12 апреля. Перед вылетом он заявил, что заметную часть переговоров наряду с двусторонними отношениями займут темы Европы и Украины.
