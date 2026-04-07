Вэнс оценил попытки Брюсселя вмешиваться в выборы в Венгрии

БУДАПЕШТ, 7 апр - РИА Новости. Вашингтон считает позороными попытки Брюсселя вмешиваться в парламентские выборы в Венгрии, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Мы считаем вмешательство со стороны брюссельской бюрократии поистине позорным", - сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном по итогам переговоров.
Вэнс добавил, что не собирается указывать венгерскому народу, за кого отдать свои голоса.
27 марта, 10:20