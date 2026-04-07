США продолжат участвовать в украинском урегулировании, заявил Вэнс - РИА Новости, 07.04.2026
15:07 07.04.2026 (обновлено: 18:33 07.04.2026)
© AP Photo / Jonathan ErnstВице-президент США Джей Ди Вэнс выступает на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште. 7 апреля 2026
БУДАПЕШТ, 7 апр - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил во вторник, что Вашингтон продолжит участвовать в усилиях по урегулированию украинского конфликта.
"Мы собираемся продолжить участвовать в этом процессе", — заявил Вэнс в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Он добавил, что президент США Дональд Трамп и Орбан сделали для завершения конфликта больше, чем любой другой лидер.
"И они сделали это с помощью дипломатии, разговаривая с людьми, пытаясь понять, что нужно Украине и России", — отметил Вэнс.
