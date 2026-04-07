США продолжат участвовать в украинском урегулировании, заявил Вэнс

БУДАПЕШТ, 7 апр - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил во вторник, что Вашингтон продолжит участвовать в усилиях по урегулированию украинского конфликта.
"Мы собираемся продолжить участвовать в этом процессе", — заявил Вэнс в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Он добавил, что президент США Дональд Трамп и Орбан сделали для завершения конфликта больше, чем любой другой лидер.
"И они сделали это с помощью дипломатии, разговаривая с людьми, пытаясь понять, что нужно Украине и России", — отметил Вэнс.