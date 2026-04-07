Сын пропавшей Усольцевой рассказал о новых поисковых мероприятиях
02:01 07.04.2026
Сын пропавшей Усольцевой рассказал о новых поисковых мероприятиях

© Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Красноярского края/ВКонтакте
КРАСНОЯРСК, 7 апр - РИА Новости. Даниил Баталов, сын пропавшей вместе с семьей в тайге Красноярского края Ирины Усольцевой, сообщил РИА Новости, что обязательно примет участие в новых поисковых мероприятиях, как только они возобновятся.
Ранее в СК по региону сообщили агентству, что поиски Усольцевых возобновятся, когда сойдет снежный покров.
Повторные поиски трех человек, пропавших в районе посёлка Кутурчин Партизанского района - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
Сын пропавшей Усольцевой озвучил, что могло произойти с его семьей
4 апреля, 03:21
"Конечно (буду – ред.), во время первых поисков я по 14 часов в день ходил", - сказал Баталов, отвечая на вопрос о том, будет ли он принимать участие в новых активных поисках.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года во время турпохода. Двое взрослых и 5-летняя девочка отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). Активные поиски завершились 12 октября 2025 года.
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда выехали в Партизанский район на повторные поиски семьи Усольцевых - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
СК Красноярского края раскрыл, почему возобновлялись поиски Усольцевых
9 февраля, 01:19
 
