Усадьбу вице-губернатора Кубани оценивают в миллиарды рублей

КРАСНОДАР, 7 апр - РИА Новости. Усадьба вице-губернатора Кубани Андрея Коробки, которая была оформлена на подконтрольное лицо, оценивается в миллиарды рублей, сообщил в суде прокурор со ссылкой на показания свидетеля.

"Он (свидетель - ред.) поясняет, что к моменту знакомства Андрей Николаевич лично своими силами принял участие в возведении роскошной усадьбы, которая в настоящее время оценивается в миллиарды рублей. В дальнейшем она была оформлена на подконтрольное лицо", - сказал прокурор.

Ленинский районный суд Краснодара рассматривает исковое заявление Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества, принадлежащего семье Коробки – помимо вице-губернатора ответчиками стали 20 физических и три юридических лица. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, кадастровая стоимость активов, упомянутых в иске, превышает 10 миллиардов рублей, рыночная – больше в разы.