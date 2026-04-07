Усадьбу вице-губернатора Кубани оценивают в миллиарды рублей

15:16 07.04.2026
Усадьбу вице-губернатора Кубани Коробки оценивают в миллиарды рублей

© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяЗамглавы администрации края Андрей Коробка
Замглавы администрации края Андрей Коробка. Архивное фото
КРАСНОДАР, 7 апр - РИА Новости. Усадьба вице-губернатора Кубани Андрея Коробки, которая была оформлена на подконтрольное лицо, оценивается в миллиарды рублей, сообщил в суде прокурор со ссылкой на показания свидетеля.
"Он (свидетель - ред.) поясняет, что к моменту знакомства Андрей Николаевич лично своими силами принял участие в возведении роскошной усадьбы, которая в настоящее время оценивается в миллиарды рублей. В дальнейшем она была оформлена на подконтрольное лицо", - сказал прокурор.
Ленинский районный суд Краснодара рассматривает исковое заявление Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества, принадлежащего семье Коробки – помимо вице-губернатора ответчиками стали 20 физических и три юридических лица. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, кадастровая стоимость активов, упомянутых в иске, превышает 10 миллиардов рублей, рыночная – больше в разы.
В ходе обыска в этой усадьбе было обнаружено наличными порядка 4 миллионов долларов, 7 миллионов евро и 31 миллион рублей, сообщил на заседании представитель Генпрокуратуры.
