Чем легендарный "Урал" так приглянулся японцам

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости, Вадим Минеев. Легенду отечественного мотопрома "Урал" сегодня сложно встретить на российских дорогах. А вот за рубежом он попадается чаще. Недавно мотоцикл произвел настоящий фурор в Токио.

Завоевывает страну

В конце марта в столице Японии открылся ежегодный 53-й Токийский мотосалон, на котором особой популярностью пользовалась новая модель мотоцикла Ural Neo.

Новинка была полностью переработана: представленная модель оснащена современным 4-тактным двигателем с водяным охлаждением объемом 446 куб. см и параллельным двойным распределительным валом.

"Его управляемость, устойчивость, ходовые качества и топливная экономичность значительно лучше, чем у предыдущих моделей. <…> Дизайн очень современный и напоминает универсальный мотоцикл", — отмечает японская пресса.

Ural Neo работает на переднем приводе 1WD. Это серьезное отличие от классической двухприводной модели "Урал Gear Up", которую новинка заменит на японском рынке.

Генеральный директор Ural Japan Владислав Вольхин утверждает : "Новая модель куда проще в управлении, чем Gear Up. Этот мотоцикл с коляской мы можем рекомендовать даже новичкам".

Что ж, могут меняться эпохи, международная обстановка или климат. Но компания "Урал" продолжает оставаться единственным в мире серийным производителем мотоциклов с коляской.

Выпускали миллионами

История мотоциклов "Урал" восходит к 1942 году, когда первые образцы, предназначенные для нужд Советской армии, были произведены Ирбитским мотоциклетным заводом (ИМЗ).

Поначалу ирбитские мотоциклы не имели своей марки — только буквенные обозначения. Первой машиной с именем была модель М-61 — она называлась "Ирбит".

И только в 1961 году, когда вышла модель М-62, у ирбитских мотоциклов появилось название "Урал". Тогда же развернулось широкосерийное производство.

"Самой массовой нашей моделью за все годы был, наверное, мотоцикл М-63. Он выпускался 8 лет: с 1963-го по 1971-й", — рассказывает бывший директор завода Николай Воложанин.

Мотоциклы с коляской пользовались большим спросом в СССР.

Миллионное изделие ирбитчане выдали уже в 1975 году, а трехмиллионное — в 1993-м.

Самое большое количество мотоциклов — 131 тысяча — было выпущено в 1992 году, а вот дальше пошло снижение производства: в 1995-м выпустили всего 11 700 штук.

Причиной стала экономическая ситуация, сложившаяся в стране в 90-е.

"Когда в начале 90-х годов отпустили цены, а зарплаты упали, сельским труженикам и жителям малых городов уже было не до покупки нового мотоцикла, большинству на жизнь денег не хватало", — говорит Николай Воложанин.

Приглянулся Брэду Питту

Кстати, "Уралы" давно стали популярны за границей. После обвала внутреннего рынка ИМЗ вынужденно переориентировался на поставки за рубеж.

"Нас спасал только экспорт, причем в самые развитые страны — это Северная Америка, Европа, Австралия, Япония, Китай, Южная Корея. Это были наши основные покупатели", — рассказывает исполнительный директор ИМЗ Владимир Курмачев.

На мотоциклах "Урал" частенько ездят герои зарубежных фильмов и сериалов. Например, на Урале Solo-sT ездил Моро в фильме "Призрачный гонщик 2".