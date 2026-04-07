На Украине при закупках БПЛА выявили нарушений на миллиард долларов

22:49 07.04.2026 (обновлено: 22:50 07.04.2026)
На Украине при закупках беспилотных систем выявили нарушений на $1,7 млрд

МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Счетная палата по закупкам беспилотных систем Украины выявила, что в 2024-2025 годах более 50% государственных контрактов заключались с нарушением законодательства, что составило 1,7 миллиарда долларов убытков, заявила депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз.
"Коррупция в оборонном секторе стоит жизней наших защитников, поэтому на заседании комитет Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки принял решение, которым принял во внимание отчет Счетной палаты по закупкам беспилотных систем за 2024 год, и по отдельным вопросам за 2025 год… Аудит Счетной палаты выявил, что более 50% государственных контрактов заключались с нарушением законодательства", – приводит слова депутата фракция "Европейская солидарность" в своем Telegram-канале.
По ее словам, зафиксированы завышение стоимости беспилотников за указанный период общим объемом почти 19 миллиардов гривен (435 миллионов долларов), срыв сроков поставки, неначисление штрафных санкций и накопление дебиторской задолженности.
"Все это свидетельствует о кризисе управления оборонными закупками. В целом Счетная выявила различных видов нарушений в закупках более чем на 77 миллиардов гривен (1,7 миллиарда долларов – ред.). На сегодняшний день отдельные нарушения устраняются, но это не перекрывает нанесенный ущерб", – добавила депутат.
Согласно результатам опроса, проведенного украинским исследовательским агентством Info Sapiens в конце 2025 года – январе 2026 года, почти 90% граждан и более 75% представителей бизнеса на Украине считают коррупцию очень распространенным явлением в стране.
