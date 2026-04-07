В Киеве сотрудники ТЦК мобилизовали мужчину, применив газовый баллончик

МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Киеве мобилизовали мужчину в подземном переходе на выходе из метро, применив газовый баллончик, сообщает украинское издание "Время.ua".

"В Одессе сотрудники ТЦК принудительно мобилизовали рабочих прямо на стройке. Задержание проходило на Таирова. При этом один из рабочих просил военкомов отвести его переодеться, но они не позволили это сделать", - добавили в издании.