22:15 07.04.2026
В Киеве сотрудники ТЦК мобилизовали мужчину, применив газовый баллончик

Купол Верховной рады Украины. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Киеве мобилизовали мужчину в подземном переходе на выходе из метро, применив газовый баллончик, сообщает украинское издание "Время.ua".
"Кадры принудительной мобилизации в Киеве в подземном переходе на выходе из метро. На Кловской сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) при задержании распылили в сторону мужчины газовый баллончик, после чего тащили его к машине", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
В Одессе, по данным издания, также была зафиксирована принудительная мобилизация. Там сотрудники военкомата пришли за строителями прямо на объект, где идет стройка.
"В Одессе сотрудники ТЦК принудительно мобилизовали рабочих прямо на стройке. Задержание проходило на Таирова. При этом один из рабочих просил военкомов отвести его переодеться, но они не позволили это сделать", - добавили в издании.
Киевский режим столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
В Киеве насильно мобилизовали мужчину вместе с его собакой - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
В Киеве сотрудники военкомата насильно мобилизовали мужчину с собакой
6 октября 2025, 17:55
 
