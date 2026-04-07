На Украине заявили о проблемах с доставкой топлива из-за мобилизации

"У нас есть проблема с доставкой (топлива - ред.). Почему? Потому что большое количество водителей бусифицировали (так на Украине называют силовую мобилизацию – ред.). Другая часть водителей просто разбежалась, чтобы их не бусифицировали. Водителей, которые управляют таким транспортом, на Украине не так много. В настоящее время в этом вопросе существует большая проблема, как мы будем из этого исходить. Транспорт есть, а ездить некому", - сказал Косянчук в интервью украинскому YouTube-каналу "Суперпозиция".