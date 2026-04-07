МОСКВА, 7 апр – РИА новости. Массовая мобилизация водителей на Украине спровоцировала проблемы с доставкой топлива в страну, заявил экс-президент ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины" Леонид Косянчук.
Ранее глава украинского офиса миграционной политики Василий Воскобойник заявил, что дефицит кадров на Украине составляет 30%, доходя в отдельных сферах до 50%.
"У нас есть проблема с доставкой (топлива - ред.). Почему? Потому что большое количество водителей бусифицировали (так на Украине называют силовую мобилизацию – ред.). Другая часть водителей просто разбежалась, чтобы их не бусифицировали. Водителей, которые управляют таким транспортом, на Украине не так много. В настоящее время в этом вопросе существует большая проблема, как мы будем из этого исходить. Транспорт есть, а ездить некому", - сказал Косянчук в интервью украинскому YouTube-каналу "Суперпозиция".
Киевский режим столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.