Рейтинг@Mail.ru
На Украине заявили о проблемах с доставкой топлива из-за мобилизации - РИА Новости, 07.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:51 07.04.2026
Боевики ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 апр – РИА новости. Массовая мобилизация водителей на Украине спровоцировала проблемы с доставкой топлива в страну, заявил экс-президент ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины" Леонид Косянчук.
Ранее глава украинского офиса миграционной политики Василий Воскобойник заявил, что дефицит кадров на Украине составляет 30%, доходя в отдельных сферах до 50%.
"У нас есть проблема с доставкой (топлива - ред.). Почему? Потому что большое количество водителей бусифицировали (так на Украине называют силовую мобилизацию – ред.). Другая часть водителей просто разбежалась, чтобы их не бусифицировали. Водителей, которые управляют таким транспортом, на Украине не так много. В настоящее время в этом вопросе существует большая проблема, как мы будем из этого исходить. Транспорт есть, а ездить некому", - сказал Косянчук в интервью украинскому YouTube-каналу "Суперпозиция".
Киевский режим столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Сотрудники военкомата в Киеве похитили мужчину во время прогулки с собакой - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
В Киеве сотрудники ТЦК похитили мужчину во время прогулки с собакой
Вчера, 08:58
 
В миреУкраинаМоскваВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала