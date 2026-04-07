Российские силовики рассказали о войне людоловов с ухилянтами на Украине - РИА Новости, 07.04.2026
18:39 07.04.2026
Российские силовики рассказали о войне людоловов с ухилянтами на Украине

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Гражданская война между бандами военкомов ("людоловами") и мужчинами призывного возраста ("ухилянтами") продолжается на Украине, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"На Украине продолжается гражданская война между "людоловами" и "ухилянтами". За сутки стало известно о двух случаях нападения на сотрудников ТЦК (территориальных центров комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.)", - сказал представитель силовых структур.
Собеседник агентства отметил, что за распространение в соцсетях сведений о перемещении "людоловов" жительница Днепропетровска получила пять лет тюрьмы.
На этом фоне глава фракции Владимира Зеленского в Раде "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Украину ожидает масштабная реформа мобилизации. Подробности он не рассказал.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ. На этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
