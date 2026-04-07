Рейтинг@Mail.ru
СМИ: украинцам начали массово отказывать в брони от мобилизации
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:25 07.04.2026
СМИ: украинцам начали массово отказывать в брони от мобилизации

Украинцам начали отказывать в брони от мобилизации из-за внесения в резерв ВСУ

© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Гражданам Украины отказывают в предоставлении брони от мобилизации из-за внесения в "оперативный резерв" в государственном приложении для военнообязанных "Резерв+", сообщило украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на данные украинского профильного юриста Татьяны Потаповой.
"Украинцам начали массово отказывать в бронировании из-за внесения в оперативный резерв, о чем они узнают в приложении "Резерв+", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Как сообщают украинские журналисты, в оперативный резерв должны зачислять людей, которые имеют военный или боевой опыт, прошли базовую общевойсковую подготовку и владеют соответствующей воинской специальностью. В определенных случаях мужчин без воинской специальности могут привлекать для усиления сил территориальной обороны. Тем не менее, Потапова, на которую ссылается "Страна", заявляет о шквале сообщений о противоправном зачислении мужчин в оперативный резерв. Юрист допускает, что это может происходить по ошибке, но не исключает, что речь идет о незаконном вмешательстве в данные реестра военнообязанных.
Ранее украинские СМИ сообщали, что все больше женщин на Украине жалуются на то, что военкоматы объявляют их в розыск как уклоняющихся от мобилизации, хотя они не имеют военного или медицинского образования. СМИ также писали, что на Украине появились баннеры с лозунгом, призывающим женщин идти служить в ВСУ. По мнению экс-депутата Верховной рады, участника движения "Другая Украина" Спиридона Килинкарова, украинские власти хотят, чтобы женщины активнее принимали участие в боях.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
В миреУкраинаСпиридон КилинкаровВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала