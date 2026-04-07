СМИ: украинцам начали массово отказывать в брони от мобилизации

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Гражданам Украины отказывают в предоставлении брони от мобилизации из-за внесения в "оперативный резерв" в государственном приложении для военнообязанных "Резерв+", сообщило украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на данные украинского профильного юриста Татьяны Потаповой.

"Украинцам начали массово отказывать в бронировании из-за внесения в оперативный резерв, о чем они узнают в приложении "Резерв+", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

Как сообщают украинские журналисты, в оперативный резерв должны зачислять людей, которые имеют военный или боевой опыт, прошли базовую общевойсковую подготовку и владеют соответствующей воинской специальностью. В определенных случаях мужчин без воинской специальности могут привлекать для усиления сил территориальной обороны. Тем не менее, Потапова, на которую ссылается "Страна", заявляет о шквале сообщений о противоправном зачислении мужчин в оперативный резерв. Юрист допускает, что это может происходить по ошибке, но не исключает, что речь идет о незаконном вмешательстве в данные реестра военнообязанных.

Ранее украинские СМИ сообщали, что все больше женщин на Украине жалуются на то, что военкоматы объявляют их в розыск как уклоняющихся от мобилизации, хотя они не имеют военного или медицинского образования. СМИ также писали, что на Украине появились баннеры с лозунгом, призывающим женщин идти служить в ВСУ . По мнению экс-депутата Верховной рады , участника движения "Другая Украина" Спиридона Килинкарова , украинские власти хотят, чтобы женщины активнее принимали участие в боях.