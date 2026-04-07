"Рискует распасться": на Западе выступили с жестким заявлением по Украине - РИА Новости, 07.04.2026
01:40 07.04.2026 (обновлено: 01:46 07.04.2026)
"Рискует распасться": на Западе выступили с жестким заявлением по Украине

TEC: Украине нельзя предоставлять полное членство в Евросоюзе

Киев. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Украина может быть стратегическим партнером Европы, но ей нельзя предоставлять полноправное членство в ЕС, пишет The European Conservative.
"Спор по трубопроводу "Дружба", который длится с начала 2026 года, показывает, насколько уязвима Центральная Европа, когда транзитная страна <…> рассматривает маршруты снабжения как часть политического конфликта. <…> Если страна использует энергетические поставки в качестве оружия для вымогательства финансовой поддержки еще до того, как стала членом ЕС, можно представить, какие у нее будут возможности для давления, когда она получит членство", — говорится в публикации.
Как утверждает издание, вступление Украины в ЕС — экзистенциональный вопрос для Союза.
"Шантаж и угрозы государствам-членам несовместимы с членством в ЕС. <…> Украина может стать стратегическим партнером Евросоюза. <…> Но ей нельзя отдавать полноправное членство <…>, иначе Союз рискует распасться", — заключают авторы статьи.
Будапешт заблокировал кредит Киеву от ЕС и остановил поставки ему дизеля из-за ситуации с нефтепроводом "Дружба". В конце января по нему прекратилась прокачка топлива. По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, так Украина пытается повлиять на парламентские выборы в стране, проведение которых намечено на апрель.
Премьер Виктор Орбан предупредил, что его позиция остается неизменной: если Киев хочет получить деньги из Брюсселя, он должен восстановить поставки нефти.
