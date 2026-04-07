ВС России нанесли удары по украинскому производству крылатых ракет - РИА Новости, 07.04.2026
Истребитель Су-34. Архивное фото
12:15 07.04.2026 (обновлено: 14:46 07.04.2026)
ВС России нанесли удары по украинскому производству крылатых ракет

ВС России нанесли удары по украинским предприятиям, производящим крылатые ракеты

Истребитель Су-34 - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Истребитель Су-34. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Российские военные атаковали заводы по производству компонентов украинских крылатых ракет, сообщили в Минобороны.
"Нанесено поражение энергетической и транспортной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, предприятиям по производству систем управления и комплектующих крылатых ракет, военным аэродромам, цехам сборки, местам хранения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров", — заявили в ведомстве.
Среди других пораженных целей — пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 153 районах, добавили в министерстве.
С начала СВО российская армия уничтожила:
  • 671 самолет;
  • 284 вертолета;
  • 132 228 дронов;
  • 653 ЗРК;
  • 28 736 танков и других ББМ;
  • 1696 боевых машин РСЗО;
  • 34 320 орудий полевой артиллерии и минометов;
  • 58 815 единиц специальной военной автотехники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
