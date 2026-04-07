ВС России нанесли удары по украинскому производству крылатых ракет

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Российские военные атаковали заводы по производству компонентов украинских крылатых ракет, сообщили в Минобороны.
"Нанесено поражение энергетической и транспортной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, предприятиям по производству систем управления и комплектующих крылатых ракет, военным аэродромам, цехам сборки, местам хранения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров", — заявили в ведомстве.
Среди других пораженных целей — пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 153 районах, добавили в министерстве.
С начала СВО российская армия уничтожила:
- 671 самолет;
- 284 вертолета;
- 132 228 дронов;
- 653 ЗРК;
- 28 736 танков и других ББМ;
- 1696 боевых машин РСЗО;
- 34 320 орудий полевой артиллерии и минометов;
- 58 815 единиц специальной военной автотехники.
