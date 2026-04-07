Погибшая в Добрянке педагог с детства хотела быть учительницей

ПЕРМЬ, 7 апр – РИА Новости. Погибшая после нападения школьника учительница русского языка и литературы в Добрянке Пермского края Олеся Багута с детства подражала маме, школьному педагогу, и хотела пойти по ее стопам.

Багута была победителем муниципального этапа всероссийского конкурса "Учитель года - 2018", рассказали РИА Новости в краевом министерстве образования.

"Для меня сообщество учителей – это совершенно бытовая обстановка. Разговоры о школе – это основные разговоры, которые слышала. Пока маму ожидала с работы, часто в кабинете учителей играла, закрывалась у нее в кабинете, играла. И вот до сих пор играю", - рассказывала педагог в видеосюжете, сделанном телевизионно-техническим центром Добрянки по итогам муниципального этапа конкурса "Учитель года-2018".

Багута отмечала, что только в школе чувствует себя максимально комфортно.

Педагог признавалась, что очень любит литературу.

"В филологии есть русоведы, а есть литераторы. Вот я видимо из категории литераторов, потому что я очень люблю литературу, с удовольствием иду в старшие классы на литературу. Очень люблю, очень нравится, сама получаю удовольствие", - рассказывала Багута.

Она отмечала, что не видит разницы между своим поколением и новым поколением школьников.

"Вспоминаю себя школьницей, и я в современных ребятах то же самое вижу – те же горящие глазки, тот же интерес", - отмечала педагог.