Погибшая в Добрянке педагог с детства хотела быть учительницей - РИА Новости, 07.04.2026
11:17 07.04.2026
Погибшая в Добрянке педагог с детства хотела быть учительницей

Погибшая в школе в Добрянке хотела пойти по стопам матери и стать педагогом

ПЕРМЬ, 7 апр – РИА Новости. Погибшая после нападения школьника учительница русского языка и литературы в Добрянке Пермского края Олеся Багута с детства подражала маме, школьному педагогу, и хотела пойти по ее стопам.
Багута была победителем муниципального этапа всероссийского конкурса "Учитель года - 2018", рассказали РИА Новости в краевом министерстве образования.
"Для меня сообщество учителей – это совершенно бытовая обстановка. Разговоры о школе – это основные разговоры, которые слышала. Пока маму ожидала с работы, часто в кабинете учителей играла, закрывалась у нее в кабинете, играла. И вот до сих пор играю", - рассказывала педагог в видеосюжете, сделанном телевизионно-техническим центром Добрянки по итогам муниципального этапа конкурса "Учитель года-2018".
Багута отмечала, что только в школе чувствует себя максимально комфортно.
Педагог признавалась, что очень любит литературу.
"В филологии есть русоведы, а есть литераторы. Вот я видимо из категории литераторов, потому что я очень люблю литературу, с удовольствием иду в старшие классы на литературу. Очень люблю, очень нравится, сама получаю удовольствие", - рассказывала Багута.
Она отмечала, что не видит разницы между своим поколением и новым поколением школьников.
"Вспоминаю себя школьницей, и я в современных ребятах то же самое вижу – те же горящие глазки, тот же интерес", - отмечала педагог.
Губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что во вторник школьник напал на учителя на улице у входа в школу в пермской Добрянке, педагога госпитализировали в тяжелом состоянии. Позже глава региона сообщил, что учитель Олеся Багута скончалась. СК расследует уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и по статье 293 УК РФ (халатность).
