Родным погибшей в пермской Добрянке учительницы окажут помощь

ПЕРМЬ, 7 апр – РИА Новости. Родным и близким учительницы, погибшей в пермском городе Добрянка, будет оказана вся необходимая помощь, сообщил глава городской администрации Дмитрий Антонов.
Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что школьник напад на учительницу у школы в пермской Добрянке. СК возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство преподавателя. Женщина скончалась в больнице.
"К сожалению, несмотря на усилия врачей, Олесю Петровну Багута, педагога Добрянской школы №5 спасти не удалось. Врачи сделали все возможное, включая привлечение Пермской многопрофильной бригады врачей санитарной авиации. Родным и близким будет оказана вся необходимая помощь", - написал Антонов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".