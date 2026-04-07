10:27 07.04.2026 (обновлено: 10:32 07.04.2026)
Родным погибшей в пермской Добрянке учительницы окажут помощь

Родным учительницы, погибшей при нападении в пермской Добрянке, окажут помощь

Олеся Багута
ПЕРМЬ, 7 апр – РИА Новости. Родным и близким учительницы, погибшей в пермском городе Добрянка, будет оказана вся необходимая помощь, сообщил глава городской администрации Дмитрий Антонов.
Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что школьник напад на учительницу у школы в пермской Добрянке. СК возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство преподавателя. Женщина скончалась в больнице.
"К сожалению, несмотря на усилия врачей, Олесю Петровну Багута, педагога Добрянской школы №5 спасти не удалось. Врачи сделали все возможное, включая привлечение Пермской многопрофильной бригады врачей санитарной авиации. Родным и близким будет оказана вся необходимая помощь", - написал Антонов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
СК переквалифицировал дело о нападении на учительницу в Добрянке
ПроисшествияПермский крайДмитрий МахонинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
