В Пермском крае рассказали об учительнице, погибшей при нападении школьника

ПЕРМЬ, 7 апр - РИА Новости. Погибшая после нападения подростка учительница русского языка и литературы в Добрянке в Пермском крае была настоящим профессионалом своего дела, вкладывала в работу всю душу, рассказали РИА Новости в краевом минобре.

Ранее губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что школьник напал на учителя у школы в пермской Добрянке, педагога госпитализировали в тяжелом состоянии. СК возбудил после инцидента уголовное дело по факту покушения на убийство преподавателя. Позже глава региона сообщил, что учитель Олеся Багута скончалась.

"Олеся Петровна была настоящим профессионалом своего дела, она вкладывала в работу всю душу без остатка. Ее преданность профессии, глубокая любовь к детям и неподдельная страсть к преподаваемой дисциплине вызывали восхищение", - рассказали в ведомстве.