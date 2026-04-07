СК переквалифицировал дело о нападении на учительницу в Добрянке
10:05 07.04.2026 (обновлено: 11:10 07.04.2026)
СК переквалифицировал дело о нападении на учительницу в Добрянке

Дело о покушении на учительницу в Добрянке переквалифицировали на убийство

© РИА Новости / Елена Майорова | Обстановка у школы в Пермском крае, где ученик напал на учителя
ПЕРМЬ, 7 апр - РИА Новости. Уголовное дело о покушении после нападения на учительницу в Добрянке в Пермском крае переквалифицировано на статью об убийстве, сообщили РИА Новости в краевом СУСК.
Ранее губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что школьник напал на учителя у школы в пермской Добрянке, педагога госпитализировали в тяжелом состоянии. СК возбудил после инцидента уголовное дело по факту покушения на убийство преподавателя. Позже глава региона сообщил, что учитель Олеся Багута скончалась.
"Дело переквалифицировали, сейчас статья об "Убийстве", часть 1", - сказали в ведомстве.
Свердловский школьник выстрелил в одноклассницу из пневматики
1 апреля, 11:35
 
