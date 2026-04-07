СК переквалифицировал дело о нападении на учительницу в Добрянке

ПЕРМЬ, 7 апр - РИА Новости. Уголовное дело о покушении после нападения на учительницу в Добрянке в Пермском крае переквалифицировано на статью об убийстве, сообщили РИА Новости в краевом СУСК.
Ранее губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что школьник напал на учителя у школы в пермской Добрянке, педагога госпитализировали в тяжелом состоянии. СК возбудил после инцидента уголовное дело по факту покушения на убийство преподавателя. Позже глава региона сообщил, что учитель Олеся Багута скончалась.
"Дело переквалифицировали, сейчас статья об "Убийстве", часть 1", - сказали в ведомстве.