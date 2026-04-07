Погибшая при нападении в Пермском крае работала учителем 29 лет

ПЕРМЬ, 7 апр - РИА Новости. Учитель русского языка и литературы школы №5 Добрянки Пермского края Олеся Багута имела стаж работы в профессиональной сфере 29 лет, следует из открытых данных, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ранее губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что школьник напал на учителя на у школы в пермской Добрянке, педагога госпитализировали в тяжелом состоянии. СК возбудил после инцидента уголовное дело по факту покушения на убийство преподавателя. Позже глава региона сообщил, что учительница Олеся Багута скончалась.
Олеся Багута была учителем русского языка и литературы первой категории, имела высшее образование.