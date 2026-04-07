Погибшая при нападении в Пермском крае работала учителем 29 лет - РИА Новости, 07.04.2026
09:45 07.04.2026 (обновлено: 12:16 07.04.2026)
Погибшая при нападении в пермской Добрянке работала учителем 29 лет

Олеся Багута
Олеся Багута. Архивное фото
ПЕРМЬ, 7 апр - РИА Новости. Учитель русского языка и литературы школы №5 Добрянки Пермского края Олеся Багута имела стаж работы в профессиональной сфере 29 лет, следует из открытых данных, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ранее губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что школьник напал на учителя на у школы в пермской Добрянке, педагога госпитализировали в тяжелом состоянии. СК возбудил после инцидента уголовное дело по факту покушения на убийство преподавателя. Позже глава региона сообщил, что учительница Олеся Багута скончалась.
"Продолжительность работы в профессиональной сфере 29 лет", - говорится в данных, актуальных на начало учебного года.
Олеся Багута была учителем русского языка и литературы первой категории, имела высшее образование.
На уроке в школе - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
В Ярославле родителей школьника наказали за его ИИ-видео с учительницей
16 марта, 13:27
 
