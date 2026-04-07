Численность населения Земли превысила возможности планеты, считают ученые
14:01 07.04.2026 (обновлено: 14:09 07.04.2026)
Численность населения Земли превысила возможности планеты, считают ученые

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Ученые из Австралии выяснили, что численность населения Земли и связанный с нею уровень потребления ресурсов уже превысили возможности планеты, сообщает портал Science Alert со ссылкой на исследование.
"Основываясь на демографических данных за более чем два века, команда под руководством Кори Брэдшоу из австралийского университета Флиндерса выяснила, что человечество живет далеко за рамками того, что наша планета может поддерживать на долгосрочной основе", - говорится в публикации.
Поверхность Марса - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
Россия будет отрабатывать технологии полета на Марс, заявил Баканов
Вчера, 09:31
Как отмечают ученые, на данный момент население Земли составляет около 8,3 миллиардов человек, в то время как оптимальная численность, по мнению исследователей, составляет всего 2,5 миллиарда.
"Земля не может успеть за тем, как мы использует ресурсы. Она не может удовлетворить даже сегодняшний спрос без масштабных изменений - наши исследования показывают, что мы оказываем большее давление на планету, чем то, с которым она может справиться", - приводит портал слова Брэдшоу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Преступление, за которое нет прощения: за что Запад навечно проклял Россию
08:00
 
