16:48 07.04.2026 (обновлено: 18:33 07.04.2026)
Организаторы фестиваля "Циолковский" рассказали о полнокупольной программе

Ракета-носитель "Восток" на территории Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского в Калуге. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Семнадцать полнокупольных фильмов с лекциями ученых представят на международном кинофестивале "Циолковский" в Калуге, сообщила на пресс-конференции директор Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского, председатель жюри кинофестиваля Наталья Абакумова.
Ежегодный международный кинофестиваль фильмов и программ о космосе "Циолковский" пройдет с 10 по 14 апреля в Калуге в седьмой раз.
Художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский выступает на просветительском марафоне Космос со Знанием. 7 апреля 2026 - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Хабенский не хотел бы участвовать в съемках фильма в открытом космосе
14:56
"Если в 2024 году было пять фильмов полнокупольных, то сегодня 17. Из них семь - полный формат… Такого нигде нет, как мне сказали наши астрономы и специалисты, которые в этой области работают - то, что будет сначала лекция ученого… затем после лекции идет фильм, полнокупольная программа, и затем еще небольшие полнокупольные такие фильмы", - рассказала Абакумова.
Согласно программе фестиваля, перед показом полнокупольных фильмов выступят, в частности, ученые Сергей Язев с лекциями "Гагарин. Начало новой эпохи" и "Земные плацдармы по Вселенной. Краткая история пилотируемых орбитальных станций", Дмитрий Вибе с лекцией "Поиски жизни во Вселенной".
С лекцией "Машина пространства и времени, история планетария" выступит ученый Андрей Лобанов, лекцию "Под небом планетария" прочтет Дмитрий Фетисов. Президент кинофестиваля "Циолковский", народный артист России Игорь Угольников проведет лекцию "Южное небо".
Неделя космоса проходит в России с 6 по 12 апреля. Указ о ее ежегодном проведении 29 декабря 2025 года подписал президент России Владимир Путин. В 2026-м она приурочена к 65-летию полета Ю.А. Гагарина в космос. Организатор Недели космоса - Государственная корпорация "Роскосмос".
РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.
Снимок Земли - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Кононенко рассказал, какой кажется Земля из космоса
14:19
 
РоссияКалугаСергей ЯзевИгорь УгольниковВладимир ПутинРоскосмос
 
 
