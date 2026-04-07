Организаторы фестиваля "Циолковский" рассказали о полнокупольной программе

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Семнадцать полнокупольных фильмов с лекциями ученых представят на международном кинофестивале "Циолковский" в Калуге, сообщила на пресс-конференции директор Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского, председатель жюри кинофестиваля Наталья Абакумова.
Ежегодный международный кинофестиваль фильмов и программ о космосе "Циолковский" пройдет с 10 по 14 апреля в Калуге в седьмой раз.
"Если в 2024 году было пять фильмов полнокупольных, то сегодня 17. Из них семь - полный формат… Такого нигде нет, как мне сказали наши астрономы и специалисты, которые в этой области работают - то, что будет сначала лекция ученого… затем после лекции идет фильм, полнокупольная программа, и затем еще небольшие полнокупольные такие фильмы", - рассказала Абакумова.
Согласно программе фестиваля, перед показом полнокупольных фильмов выступят, в частности, ученые Сергей Язев с лекциями "Гагарин. Начало новой эпохи" и "Земные плацдармы по Вселенной. Краткая история пилотируемых орбитальных станций", Дмитрий Вибе с лекцией "Поиски жизни во Вселенной".
С лекцией "Машина пространства и времени, история планетария" выступит ученый Андрей Лобанов, лекцию "Под небом планетария" прочтет Дмитрий Фетисов. Президент кинофестиваля "Циолковский", народный артист России Игорь Угольников проведет лекцию "Южное небо".
Неделя космоса проходит в России с 6 по 12 апреля. Указ о ее ежегодном проведении 29 декабря 2025 года подписал президент России Владимир Путин. В 2026-м она приурочена к 65-летию полета Ю.А. Гагарина в космос. Организатор Недели космоса - Государственная корпорация "Роскосмос".
