Выставка советского художника Семена Чуйкова открылась в Третьяковке - РИА Новости, 07.04.2026
11:39 07.04.2026

Выставка советского художника Семена Чуйкова открылась в Третьяковке

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВыставка "Наследие эпохи. Семен Чуйков" во время пресс-показа в Третьяковской галерее на Кадашевской набережной в Москве
Выставка Наследие эпохи. Семен Чуйков во время пресс-показа в Третьяковской галерее на Кадашевской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Выставку "Наследие эпохи. Семен Чуйков", продолжающую международный музейно-выставочный цикл РОСИЗО "Наследие эпохи" о художниках советских республик, представили в Третьяковской галерее в корпусе на Кадашевской набережной, передает корреспондент РИА Новости.
"Проект важен и для музеев, которые приняли участие в выставке, потому что совместные проекты всегда усиливают качество экспозиций и дают дополнительные силы для работы", - отметила генеральный директор Третьяковской галереи Ольга Галактионова.

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВыставка "Наследие эпохи. Семен Чуйков" во время пресс-показа в Третьяковской галерее на Кадашевской набережной в Москве.
Выставка Наследие эпохи. Семен Чуйков во время пресс-показа в Третьяковской галерее на Кадашевской набережной в Москве
Выставка "Наследие эпохи. Семен Чуйков" во время пресс-показа в Третьяковской галерее на Кадашевской набережной в Москве.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 3
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВыставка "Наследие эпохи. Семен Чуйков" во время пресс-показа в Третьяковской галерее на Кадашевской набережной в Москве.
Выставка Наследие эпохи. Семен Чуйков во время пресс-показа в Третьяковской галерее на Кадашевской набережной в Москве
Выставка "Наследие эпохи. Семен Чуйков" во время пресс-показа в Третьяковской галерее на Кадашевской набережной в Москве.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 3
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВыставка "Наследие эпохи. Семен Чуйков" во время пресс-показа в Третьяковской галерее на Кадашевской набережной в Москве.
Выставка Наследие эпохи. Семен Чуйков во время пресс-показа в Третьяковской галерее на Кадашевской набережной в Москве
Выставка "Наследие эпохи. Семен Чуйков" во время пресс-показа в Третьяковской галерее на Кадашевской набережной в Москве.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
3 из 3
Выставка "Наследие эпохи. Семен Чуйков" во время пресс-показа в Третьяковской галерее на Кадашевской набережной в Москве.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 3
Выставка "Наследие эпохи. Семен Чуйков" во время пресс-показа в Третьяковской галерее на Кадашевской набережной в Москве.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 3
Выставка "Наследие эпохи. Семен Чуйков" во время пресс-показа в Третьяковской галерее на Кадашевской набережной в Москве.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
3 из 3
Семен Чуйков — легендарный советский живописец, был основоположником современного киргизского изобразительного искусства. Его произведения занимают важное место в собраниях известных музеев, среди которых Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, Государственный музей Востока, Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, который также принял участие в проведении выставки.
Последние годы жизни художник прожил в Москве, но любовь к Киргизии он пронес через всю жизнь, отметили в галерее. Одним из самых ценных вкладов Семена Чуйкова стало развитие изобразительного искусства в современной Киргизии. Благодаря его усилиям во Фрунзе была открыта первая картинная галерея, организованы первые выставки национальных художников. В 1934 году при его деятельном участии был основан Союз художников Киргизской ССР, а в 1935 году открылась первая студия, преобразованная затем в художественное училище, ныне носящее имя С.А. Чуйкова.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВыставка "Наследие эпохи. Семен Чуйков" во время пресс-показа в Третьяковской галерее на Кадашевской набережной в Москве.
Выставка Наследие эпохи. Семен Чуйков во время пресс-показа в Третьяковской галерее на Кадашевской набережной в Москве
Выставка "Наследие эпохи. Семен Чуйков" во время пресс-показа в Третьяковской галерее на Кадашевской набережной в Москве.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 2
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВыставка "Наследие эпохи. Семен Чуйков" во время пресс-показа в Третьяковской галерее на Кадашевской набережной в Москве.
Выставка Наследие эпохи. Семен Чуйков в Третьяковской галерее
Выставка "Наследие эпохи. Семен Чуйков" во время пресс-показа в Третьяковской галерее на Кадашевской набережной в Москве.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 2
Выставка "Наследие эпохи. Семен Чуйков" во время пресс-показа в Третьяковской галерее на Кадашевской набережной в Москве.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 2
Выставка "Наследие эпохи. Семен Чуйков" во время пресс-показа в Третьяковской галерее на Кадашевской набережной в Москве.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 2
На выставке "Наследие эпохи. Семен Чуйков" представлены работы, охватывающие разные периоды жизни и творчества художника. Среди них "Дочь Советской Киргизии", "Вид на долину с гор", "Рим. Площадь Трастевере", "Живая вода", "Мальчик с рыбой", "Дочь чабана", "Утро", "В пути", "Прикосновение к вечности", эскиз картины "Токтогул среди народа" и многие другие.
Выставка будет открыта для посещения с 7 апреля по 12 июля.
"Наследие эпохи" — совместный проект Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО", Государственной Третьяковской галереи, художественных музеев стран СНГ и других культурных институций ближнего зарубежья. Он включает серию персональных выставок наиболее значимых национальных художников советского периода. Проект стартовал в декабре 2025 года выставкой "Наследие эпохи. Михаил Савицкий". Выставки цикла проходят в Государственной Третьяковской галерее на Кадашевской набережной.
