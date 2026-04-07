Выставка советского художника Семена Чуйкова открылась в Третьяковке

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Выставку "Наследие эпохи. Семен Чуйков", продолжающую международный музейно-выставочный цикл РОСИЗО "Наследие эпохи" о художниках советских республик, представили в Третьяковской галерее в корпусе на Кадашевской набережной, передает корреспондент РИА Новости.

« "Проект важен и для музеев, которые приняли участие в выставке, потому что совместные проекты всегда усиливают качество экспозиций и дают дополнительные силы для работы", - отметила генеральный директор Третьяковской галереи Ольга Галактионова.

Семен Чуйков — легендарный советский живописец, был основоположником современного киргизского изобразительного искусства. Его произведения занимают важное место в собраниях известных музеев, среди которых Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, Государственный музей Востока, Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, который также принял участие в проведении выставки.

Последние годы жизни художник прожил в Москве, но любовь к Киргизии он пронес через всю жизнь, отметили в галерее. Одним из самых ценных вкладов Семена Чуйкова стало развитие изобразительного искусства в современной Киргизии. Благодаря его усилиям во Фрунзе была открыта первая картинная галерея, организованы первые выставки национальных художников. В 1934 году при его деятельном участии был основан Союз художников Киргизской ССР, а в 1935 году открылась первая студия, преобразованная затем в художественное училище, ныне носящее имя С.А. Чуйкова.

На выставке "Наследие эпохи. Семен Чуйков" представлены работы, охватывающие разные периоды жизни и творчества художника. Среди них "Дочь Советской Киргизии", "Вид на долину с гор", "Рим. Площадь Трастевере", "Живая вода", "Мальчик с рыбой", "Дочь чабана", "Утро", "В пути", "Прикосновение к вечности", эскиз картины "Токтогул среди народа" и многие другие.

Выставка будет открыта для посещения с 7 апреля по 12 июля.