"Достигли апогея". В США узнали, что произошло после угроз Трампа Ирану

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Конгрессмены от Демократической партии США активно обсуждают идею объявить импичмент президенту Дональду Трампу после его угрозы уничтожить Иран, сообщает Axios со ссылкой на источники.
"Призывы к отстранению президента Трампа от должности среди демократов в Конгрессе достигли апогея", — говорится в публикации.
По данным издания, политики рассматривают либо инициирование голосования по вопросу об импичменте, либо составление обращения к кабинету министров с призывом задействовать 25-ю поправку к Конституции США, которая позволяет отстранить главу государства от должности по недееспособности.
Во вторник Трамп написал в социальной сети Truth Social, что "сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не удастся вернуть".
Накануне президент США пригрозил Тегерану "днем мостов и электростанций" во вторник, в матерной форме призвав открыть движение по Ормузскому проливу, иначе иранцы будут "жить в аду". Тегеран заявил, что решительно ответит в случае реализации Вашингтоном своих угроз.