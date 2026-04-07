Постпред Ирана в ООН прокомментировал призыв Трампа бить по инфраструктуре

ООН, 7 апр – РИА Новости. Призыв президента США Дональда Трампа уничтожить ключевые объекты гражданской инфраструктуры Ирана является подстрекательством к геноциду, заявил постпред республики при ООН Амир Саид Иравани.
Трамп 5 апреля пригрозил Ирану "днем мостов и электростанций" во вторник, призвав открыть движение по Ормузскому проливу, иначе иранцы будут "жить в аду". Он также установил крайний срок для достижения сделки на 20.00 по местному времени вторника (3.00 мск среды). Тегеран подчеркнул, что решительно ответит в случае реализации Вашингтоном своих угроз.
"Призыв президента США к широкомасштабному разрушению важнейшей гражданской инфраструктуры представляет собой подстрекательство к военным преступлениям и, потенциально, к геноциду, и должен быть недвусмысленно осужден с точки зрения международного права", - сказал дипломат во время заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.