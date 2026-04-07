В США увидели странность в заявлении Трампа об уничтожении Ирана - РИА Новости, 07.04.2026
20:49 07.04.2026 (обновлено: 20:50 07.04.2026)
В США увидели странность в заявлении Трампа об уничтожении Ирана

CNN: угроза Трампа уничтожить Иран может сигнализировать о смене стратегии США

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Заявление американского президента Дональда Трампа об уничтожении иранской цивилизации может означать радикальную смену стратегии, пишет CNN.
"Если ранее США и Израиль в большинстве случаев заявляли о применении военной силы при нападении на подобные объекты (гражданскую инфраструктуру — Прим. ред.), то новые высказывания Трампа сформулированы иначе. Это свидетельствует о сдвиге в риторике, если не о полной смене стратегии", — говорится в материале.
По данным телеканала, глава Белого дома "в последние недели неоднократно выдвигал аналогичные ультиматумы, каждый раз откладывая крайний срок", поэтому его новая угроза "вызывает много споров".
Во вторник Трамп написал в социальной сети Truth Social, что "сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не удастся вернуть".
Накануне президент США пригрозил Тегерану "днем мостов и электростанций" во вторник, в матерной форме призвав открыть движение по Ормузскому проливу, иначе иранцы будут "жить в аду". Тегеран заявил, что решительно ответит в случае реализации Вашингтоном своих угроз.
