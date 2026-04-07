"Грех и безумие". В США призвали к мерам против Трампа из-за угрозы Ирану

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Экс-конгрессвумен и бывшая союзница президента США Дональда Трампа Марджори Тейлор Грин призвала отстранить главу Белого дома из-за его угрозы уничтожить иранскую цивилизацию.
"Двадцать пятая поправка к Конституции США! Ни одна бомба не упала на Америку. Мы не можем уничтожить целую цивилизацию. Это грех и безумие", — написала он в социальной сети X.
Во вторник американский лидер написал в социальной сети Truth Social, что "сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не удастся вернуть".
Согласно 25-й поправке, вице-президент занимает пост главы государства в случае досрочного прекращения полномочий президента, его недееспособности. Кроме того, поправка определяет порядок установления временной недееспособности американского лидера, при которой вице-президент начинает исполнять обязанности главы государства.
Накануне президент США пригрозил Тегерану "днем мостов и электростанций" во вторник, в матерной форме призвав открыть движение по Ормузскому проливу, иначе иранцы будут "жить в аду". Тегеран заявил, что решительно ответит в случае реализации Вашингтоном своих угроз.