Трамп резко раскритиковал Карлсона из-за заявления об Иране

ВАШИНГТОН, 7 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике журналиста Такера Карлсона, назвав его человеком с низким интеллектом, в ответ на публичное осуждение им американской военной операции против Ирана.
«
"Такер - человек с низким IQ, который совершенно не понимает, что происходит. Он постоянно мне звонит, но я не отвечаю на его звонки. Я не имею с ним дел. Мне нравится иметь дело с умными людьми, а не с дураками", - передает слова Трампа журналистка газеты New York Post Кейтлин Дорнбас.
Ранее Карлсон назвал неприемлемыми преднамеренные удары США по гражданской инфраструктуре Ирана, подчеркнув, что подобные действия являются военным преступлением. Он выразил мнение, что Соединенные Штаты не одерживают победу в этом конфликте, потому что Ормузский пролив не открыт.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.