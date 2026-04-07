"Конец эпохи". Слова Трампа об Иране ужаснули Запад - РИА Новости, 07.04.2026
15:50 07.04.2026
Фергюсон: угроза Трампа уничтожить Иран говорит о приближении конца эпохи

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Заявление главы Белого дома Дональда Трампа о возможном уничтожении иранской цивилизации может стать исторической вехой в конфликте на Ближнем Востоке, такое мнение выразил британский политик Джим Фергюсон.
"Ночь, которая может все изменить. <…> Эти слова нельзя игнорировать. Они сигнализируют о моменте, имеющем важное значение — историческое, глобальное и необратимое. <…> Мы являемся свидетелями возможного конца эпохи и рождения чего-то совершенно нового", — высказался он в соцсети X.
Американские военные перед вылетом на Ближний Восток - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
В Израиле предупредили США о новой угрозе на Ближнем Востоке
15:21
По мнению политика, сегодняшняя ночь может стать поворотным моментом не только для Ирана, но и для всего мира.
Во вторник Трамп написал в социальной сети Truth Social, что "сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не удастся вернуть".
Накануне президент США пригрозил Тегерану "днем мостов и электростанций" во вторник, в матерной форме призвав открыть движение по Ормузскому проливу, иначе иранцы будут "жить в аду". Тегеран заявил, что решительно ответит в случае реализации Вашингтоном своих угроз.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступает на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Основные военные задачи США в Иране уже выполнены, заявил Вэнс
15:21
 
