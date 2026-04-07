"Сегодня ночью". Трамп сделал резкое заявление об Иране - РИА Новости, 07.04.2026
15:24 07.04.2026 (обновлено: 15:36 07.04.2026)
"Сегодня ночью". Трамп сделал резкое заявление об Иране

Трамп пригрозил уничтожить иранскую цивилизацию

© REUTERS / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации
© REUTERS / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Иранская цивилизация может быть полностью уничтожена, заявил президент США Дональд Трамп.
«
"Сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не удастся вернуть. Я не хочу, чтобы это произошло, но, вероятно, так и будет", — написал он в социальной сети Truth Social.
Трамп добавил, что не исключает чего-то революционного и замечательного, но не стал вдаваться в подробности.
«
"Кто знает? Мы узнаем об этом сегодня вечером, в один из самых важных моментов в долгой и сложной истории мира", подчеркнул глава Белого дома.
Накануне американский лидер пригрозил Ирану "днем мостов и электростанций" во вторник, призвав открыть движение по Ормузскому проливу, иначе иранцы будут "жить в аду". Тегеран заявил, что решительно ответит в случае реализации Вашингтоном своих угроз.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами.
